去年九合一大選，韓國瑜挾著韓流威力，打敗民進黨高雄市長參選人陳其邁，贏得高雄市長寶座，幾個月後，韓粉的強力支持，也讓他在國民黨總統黨內初選勝出。對此，工商建研會常務監事、昇達控股股份有限公司董事長蔡明璋直言，若韓得民心，2020將是場「人溺己溺、人飢己飢」的號召。他也認為，韓國瑜正在寫台灣政治史的奇蹟。

韓國瑜去年在政壇掀起韓流，然而，在這一年間，韓國瑜從一個賣菜郎成為高雄市長，再從激烈的國民黨總統初選中勝出，即將代表藍軍參選2020總統大選。韓國瑜創造許多政治奇蹟，也讓外界高度關注其參選總統後的一舉一動。

據中評社報導，蔡明璋指出，韓國瑜必須開始組建團隊、組織動員，若韓締造的韓流是一種得民心的、給選民一種「人飢己飢、人溺己溺」的感動，那這股號召，或許真的可以廣納賢才，寫下台灣政治史上的奇蹟。蔡也提及，不論未來韓能不能當選2020，至少市政基礎工作絕對要去督促、要去執行，「相信去年把票投給韓的89萬高雄市民，也可以看到韓是真正把心放在高雄的」。

「韓國瑜在高雄6個多月夙夜匪懈，一天當三天用，韓帶職參選面臨的困擾就是財政」。蔡明璋認為，當韓沒有資源挹注，市政推動一定會有影響。他說高雄財政已到必須要另闢蹊徑，不能完全仰賴中央財政劃分。

(中時電子報)