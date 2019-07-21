高雄街頭喋血 印尼漁工2送醫7送辦

高雄市今天（21日）凌晨發生街頭鬥毆、喋血事件，一群印尼籍漁工疑似酒後發生爭執，拿酒瓶互毆，其中2人頭破血流送醫，另7人遭警方帶回偵辦。

今凌晨2時53分許，高雄市建國、南華路口一處騎樓下，有一群外籍漁工酒後口角拿起酒瓶互毆，警方獲報抵達現場，將涉嫌打架的漁工制伏。三民一警分局長明派出所所長黃義彰表示，因漁船靠岸維修，這群印尼籍漁工結伴上岸聚餐喝酒，酒後因故口角大打出手。

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(中時電子報)