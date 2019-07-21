高雄街頭喋血 印尼漁工2送醫7送辦 08:132019/07/21 中時電子報 張達智 、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄凌晨發生漁工鬥毆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄街頭喋血 印尼漁工2送醫7送辦 高雄市今天（21日）凌晨發生街頭鬥毆、喋血事件，一群印尼籍漁工疑似酒後發生爭執，拿酒瓶互毆，其中2人頭破血流送醫，另7人遭警方帶回偵辦。 今凌晨2時53分許，高雄市建國、南華路口一處騎樓下，有一群外籍漁工酒後口角拿起酒瓶互毆，警方獲報抵達現場，將涉嫌打架的漁工制伏。三民一警分局長明派出所所長黃義彰表示，因漁船靠岸維修，這群印尼籍漁工結伴上岸聚餐喝酒，酒後因故口角大打出手。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 (中時電子報) #漁工 #口角 #印尼籍 #酒瓶 #互毆 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓日互毆 美國頭大 04:102019/07/18 時論廣場 社會熱門新聞 爸媽在忙沒鎖門 女兒開門一看尷尬了 - 社會 以為他中風不行 結果老公在外面... - 社會 色雇主逼印籍女看護為他洗雞雞 結果GG了 - 社會 - 中時 偷拍藥商大亨性愛光碟還誣告 小三被判刑1個月確定 - 社會 - 中時 新北大掃黑淨化暑期治安 逮竹聯、四海幫、天道盟21人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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