James Harden on Chris Paul: “He’s a great dude. I have nothing negative to say about him.” #Rockets #Thunder #NBA pic.twitter.com/eDdObNqRvf — Brian T. Smith (@ChronBrianSmith) 2019年7月20日

就算保羅都被交易到雷霆換回韋斯布魯克，甚至謠傳自己一手促成這筆交易，火箭「大鬍子」哈登21日接受《The Athletic》記者布萊恩史密斯訪問，仍繼續強調自己跟保羅並無不和問題，更嗆聲，「有人臆測且編造一個虛假的故事！」

「說我跟保羅不和的謠言，並不會困擾我，因為我了解事情的真相，這是個假新聞，數以百萬計的人竟然相信了，」哈登說，「這真的很有趣，作為隊友與競爭者，我們在場上會有爭執，但那些負面新聞都不是真的，我和保羅經常交流。」

甚至哈登大力稱讚了保羅，「我們從來不會在意那些說我們不和謠言，保羅過去兩年表現不可思議，作為一名領袖、一名導師，他幫助了我，做了很多對我有利的事情，他是一頭野獸！」更認為保羅會被交易，只是NBA的一門生意。

可是哈登跟保羅在上季西區準決賽G6賽後激烈爭吵畫面，早被不少人親眼見證，如今哈登怒斥不和傳言是假新聞，無非只想維護自己形象，這種做法就跟火箭總管莫瑞先前不斷放話不會交易保囉，最後仍把保羅丟去雷霆作法一樣。

(中時電子報)