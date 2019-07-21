《金融時報》以匿名受訪者作為消息來源，指控《中國時報》與《中天新聞》接受大陸國台辦指揮做新聞。《中央社》立刻翻譯推播，NCC也「主動辦案」 約中天、中視說明境外勢力疑雲。時事評論員「王大師」撰文分析，台灣沒有「中共代理人」，但充滿「美、日小狗腿」。中華民國通過國安五法，乃至中共代理人法，是希望遮掩自己為美日代理人的事實。

王大師說，近來，民進黨到處在台抓「中共代理人」，說是某媒體整天報韓國瑜的新聞，想必背後一定有共產黨髒手的介入。怎知，就在這法案仍在草擬階段，「台灣的思想警察NCC，已順從美國把拔與日本馬麻的意，約談TVBS與中天等麻煩製造者。中天更因一堆欲加之罪，連續受罰。」

王大師舉例，TVBS的部份是去年的九合一大選前，AIT主席莫健原與這家電台錄製專訪，或許言論過度介入本國政治，讓電台主管判斷不適合在大選前播放，主因這會成為「境外勢力介入大選」疑慮，影響台灣的獨立自主性。

當時，媒體接獲民眾爆料，TVBS只播出一次莫健專訪就將影片從網站上下架。NCC立刻請TVBS到會說明，認為TVBS需要說明內控決策過程。

王大師認為，TVBS的做法，讓美國大怒，所以「獨立機關」NCC立馬約談TVBS高層。「瞧瞧，受到美國把拔的威脅後，TVBS選後那敢再報韓流了？」

王大師說，「One down, Another one to go」，剩下就是最麻煩的旺中集團了。派了國民黨親美人士搞不倒韓流，其中最主要原因，就是討人厭的旺中媒體。NCC不知罰了幾遍，怎都罰不怕；當然別忘了還有一位叫王大師的部落客，也在罵了NCC後立即被關了一整個月，目前罵的也更兇！」

並且，王大師再舉例「館長與愛哭昌」搞了個凱道上的「反紅媒遊行」，越反旺中，這集團就越強，韓流也更夯。最終韓國瑜以44.8趴的懸殊比例，打贏川普好友的「Terry Guo」。這是該怎辦？離大選只剩半年不到了。

王大師諷刺，「那就派由日本馬麻經營，有濃濃西方價值的金融時報黑黑旺中吧。」此時，由「日本經濟新聞社」所持有的金融時報，派了個「親綠，但缺乏新聞素養的記者席佳琳（Kathrin Hille）」，寫了一篇毫無查證，且通篇引用匿名來源的黑旺中新聞，說是這個媒體，整天接國台辦的電話寫新聞。

王大師說，當然迄今為止，這位莒光寫手，遲遲無法提出有效解釋，證明旺中真接國台辦指令辦事。這讓他懷疑，偷偷在電梯放臭屁的人，是否根本並非旺中，甚至中國共產黨。那個在電梯內，偷偷漏氣的人，是否為美國與日本，而民進黨犯罪集團，根本是這兩個國家的「代理人」？

王大師問，「否則為何金融時報才刊出這毫無證據的類業配新聞，NCC就彷彿接到指令般，立即約談旺中集團？」為何AIT主席對TVBS的專業判斷有疑慮，NCC就立刻約談電台高層？為何NCC只罰旺中密集報導韓國瑜，卻不罰三民自力捧蔡、賴等綠色seafood？

王大師最後說，答案呼之欲出，台灣根本沒啥「中共代理人」，而是充滿「美、日小狗腿」。中華民國通過國安五法，乃至中共代理人法，是希望遮掩自己為美日代理人的事實。因為只要先祭出這法案，人們就不知道這臭屁是誰放的。

(中時電子報)