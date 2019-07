《金融時報》以匿名受訪者作為消息來源,指控《中國時報》與《中天新聞》接受大陸國台辦指揮做新聞。《中央社》立刻翻譯推播,NCC也「主動辦案」 約中天、中視說明境外勢力疑雲。時事評論員「王大師」撰文分析,台灣沒有「中共代理人」,但充滿「美、日小狗腿」。中華民國通過國安五法,乃至中共代理人法,是希望遮掩自己為美日代理人的事實。

王大師說,近來,民進黨到處在台抓「中共代理人」,說是某媒體整天報韓國瑜的新聞,想必背後一定有共產黨髒手的介入。怎知,就在這法案仍在草擬階段,「台灣的思想警察NCC,已順從美國把拔與日本馬麻的意,約談TVBS與中天等麻煩製造者。中天更因一堆欲加之罪,連續受罰。」

王大師舉例,TVBS的部份是去年的九合一大選前,AIT主席莫健原與這家電台錄製專訪,或許言論過度介入本國政治,讓電台主管判斷不適合在大選前播放,主因這會成為「境外勢力介入大選」疑慮,影響台灣的獨立自主性。

當時,媒體接獲民眾爆料,TVBS只播出一次莫健專訪就將影片從網站上下架。NCC立刻請TVBS到會說明,認為TVBS需要說明內控決策過程。

王大師認為,TVBS的做法,讓美國大怒,所以「獨立機關」NCC立馬約談TVBS高層。「瞧瞧,受到美國把拔的威脅後,TVBS選後那敢再報韓流了?」

王大師說,「One down, Another one to go」,剩下就是最麻煩的旺中集團了。派了國民黨親美人士搞不倒韓流,其中最主要原因,就是討人厭的旺中媒體。NCC不知罰了幾遍,怎都罰不怕;當然別忘了還有一位叫王大師的部落客,也在罵了NCC後立即被關了一整個月,目前罵的也更兇!」

並且,王大師再舉例「館長與愛哭昌」搞了個凱道上的「反紅媒遊行」,越反旺中,這集團就越強,韓流也更夯。最終韓國瑜以44.8趴的懸殊比例,打贏川普好友的「Terry Guo」。這是該怎辦?離大選只剩半年不到了。

王大師諷刺,「那就派由日本馬麻經營,有濃濃西方價值的金融時報黑黑旺中吧。」此時,由「日本經濟新聞社」所持有的金融時報,派了個「親綠,但缺乏新聞素養的記者席佳琳(Kathrin Hille)」,寫了一篇毫無查證,且通篇引用匿名來源的黑旺中新聞,說是這個媒體,整天接國台辦的電話寫新聞。

王大師說,當然迄今為止,這位莒光寫手,遲遲無法提出有效解釋,證明旺中真接國台辦指令辦事。這讓他懷疑,偷偷在電梯放臭屁的人,是否根本並非旺中,甚至中國共產黨。那個在電梯內,偷偷漏氣的人,是否為美國與日本,而民進黨犯罪集團,根本是這兩個國家的「代理人」?

王大師問,「否則為何金融時報才刊出這毫無證據的類業配新聞,NCC就彷彿接到指令般,立即約談旺中集團?」為何AIT主席對TVBS的專業判斷有疑慮,NCC就立刻約談電台高層?為何NCC只罰旺中密集報導韓國瑜,卻不罰三民自力捧蔡、賴等綠色seafood?

王大師最後說,答案呼之欲出,台灣根本沒啥「中共代理人」,而是充滿「美、日小狗腿」。中華民國通過國安五法,乃至中共代理人法,是希望遮掩自己為美日代理人的事實。因為只要先祭出這法案,人們就不知道這臭屁是誰放的。

