蔡英文在丹佛吃泡麵。（圖／取自蔡英文臉書）

「金融時報」控受國台辦指令！ 中時中天聲明：假新聞提告

英國金融時報日前指控中天中時直接聽令國台辦，遭旺旺中時集團嚴正駁斥，但蔡英文總統仍公開引用，遭質疑是散播不實訊息，蔡英文當地時間20日面對詢問時低調表示，她有說是「金融時報寫的」，至於中共代理人修法，希望立法院提案能夠讓大家討論。

英國金融時報日前引用匿名者說法，指稱中天中時直接聽令國台辦，旺旺中時集團已嚴正駁斥揩控並採取法律途逕，蔡英文今天在美國丹佛與媒體茶敘，記者詢問蔡總統這幾天行程中仍直接引用金融時報的說法，身為總統，是否有請幕僚查證過？這是否算是公開散播未經查證的不實訊息？

對此，蔡英文第一次回答時並未就此回應，記者再度追問，蔡英文才低調表示，「我也確實講清楚是金融時報所寫的」。

蔡英文日前宣示立法院下個會期要完成「中共代理人」修法，遭質疑是刑法100條復辟，外傳府院擬調整方向，改為以揭露資訊為主， 不再以處罰為主。蔡英文面對媒體詢問「是否真的有這樣的調整？」時表示，「府院高層？那個總統不就是我嗎？」

她說，她現在正在進行外交工作，「所以你剛剛講的府院高層、府院的想法，應該是沒有這樣的討論」，不過她說，我們現在所看到的立法院提案，希望能夠讓大家討論，台灣民主社會有言論自由，但也必須適當的確保台灣國家安全。

媒體也詢問，蔡英文此次出訪加勒比海友邦，友邦一律稱呼我國為「中華民國台灣」，並表示是我方要求，是否未來對外一律這麼稱呼？

蔡英文與總統府發言人黃重諺一陣交頭接耳後表示，他們都是稱呼我們「中華民國台灣」，這次沒有不一樣。黃重諺也表示可以調資料影片出來看。不過據了解，我國友邦之前是稱呼我為「中華民國」。

(工商 )