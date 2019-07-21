台大批踢踢實業坊(PTT)近期陸續清除一些異常帳號，經統計其中有784個帳號屬於蔡英文網軍。對於網路上不斷有綠網軍黑韓，文化大學新聞系教授胡幼偉在臉書分析，黑韓沒有什麼效果，但是這場空戰還得續進行，但民進黨已無優勢了！

胡幼偉在FB發文分析，照這半年來的經驗顯示：

1. 黑韓似乎沒有什麼效果，因為，你一黑，馬上有一群兄弟姊妹到網路、媒體上圍毆韓黑，使霸凌老韓完全沒用！

他說，網路霸凌能傷人，主要是因為被霸凌者無人聲援，才使被霸凌者痛苦萬分；但老韓始終有一群鐵粉隨時應戰，有狀況，就抄傢伙上陣，毫不手軟。韓家軍如此厲害，黨內競爭時，難免傷到藍營自己人。初選過後，韓家軍面對外敵，民進黨要打網路戰，恐怕難以得逞。

2. 問題是，身為老韓的對手，又不能不持續黑韓。這就非常尷尬了。變成不黑他不行；黑他又沒用。更可怕的是，愈黑，老韓撈到的同情票愈多。時間一久，韓黑部隊將產生「不知為何而戰」的困惑！

3. 所以，這一場競賽，空戰當然還會持續進行；但民進黨已無優勢了！

(中時電子報)