好不容易才從鵜鶘跳槽湖人成功的「一眉哥」安東尼戴維斯，如今又出現變心徵兆了嗎？回到家鄉芝加哥舉辦籃訓營的一眉哥，21日接受《芝加哥論壇報》訪問表示，「這裡是我的家鄉，假如時機成熟的話，我一定會考慮加盟公牛。」

「能回家鄉舉辦籃訓營是種傳承，可以回來這裡且幫助那些年輕人，你會感覺很有趣，這些孩子真的不可思議，」安東尼戴維斯表示，「他們願意傾聽，也想學到東西，有些孩子的天賦很棒，我很樂意把我的經驗與知識傳授給他們。」

安東尼戴維斯更是大讚芝加哥的籃球文化，「無論什麼時候，這裡都有籃球，你總能找到方法打球，無論是室內炎熱環境或室外刮風下雨，對於來自芝加哥的籃球員來說，這些都意義非凡，因為我們來自籃球之城，這裡是籃球聖地。」

跟湖人還有2年5600萬美元合約的安東尼戴維斯，明年夏天可以選擇跳脫合約成為自由球員，湖人正在積極跟他討論續約，且把他當作未來重建的基石，沒想到如今他卻放話考慮回到家鄉打球，看來這場一眉哥爭奪戰恐將提前上演。

(中時電子報)