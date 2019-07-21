教育部青年署今年首度辦理青年壯遊點DNA計畫，鼓勵青年投入地方發展與返鄉服務，獲補助的「簏山小農」團隊，成員蕭乃瑜出生於南投國姓鄉，大學畢業後，回到南投結識許多有志一同的朋友，藉由活動推播來活絡地方農業，提供小農機會與展現的平台。

今年的青年壯遊點DNA計畫，鼓勵14組青年團隊結合在地非營利組織及大專校院資源網絡，投入地方發展與返鄉服務，根據團隊本身長期關注及深耕經營的在地議題與特色，設計讓15至35歲青年參與的壯遊體驗活動，為地方產業延續新的生命。

「簏山小農」團隊成員蕭乃瑜，從小就看著家人務農，深刻感受到看天吃飯的辛苦，大學時選擇就讀土壤環境科學系，盼望有朝一日能為家鄉的農產業做點什麼。

大學畢業時適逢「回鄉潮」，蕭乃瑜回到南投結識許多有志一同的朋友，將茶、果、筍等在地產業，結合竹藝師、培茶師、廚師、生態達人等社區職人，藉由特色體驗活動，讓學員在吃與玩的過程中認識小農作物，藉此活絡地方

農業。

「簏山小農」團隊期待將鹿谷在地果農、茶農、社區發展協會集結起來，使小農不再單打獨鬥，並配合季節策劃螢火蟲季或瀑布安全遊等活動，讓參加的青年體驗焢窯、上山採茶等農村生活，重新發現自己是這片土地的一份子，吸引想要體驗農村生活的青年，在真正走進農田的同時，也彌補農村勞力不足。

蕭乃瑜說：「其實回鄉承擔家裡的農業，是比創業更困難的！」，團隊青年懷著一邊嘗試一邊成長的毅力，憑著「還年輕」的資本支持著在地小農發展的夢想藍圖。

青年壯遊點DNA團隊在7月到9月進入執行階段，想知道他們在各地產生怎麼樣的火花嗎？相關資訊可上青年署官網（http：／／www.yda.gov.tw）及「壯遊體驗學習網」（http：／／youthtravel.tw）查詢。

(中時 )