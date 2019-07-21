提早開學！高中新課綱即將在8月上路，但因國中舊課綱和高中資訊、化學、生物科技的新課綱銜接有問題，為此北一女、南一中眾多高一新生必須在8月中下旬提前到高中上銜接課程，明後年高一新生也適用，將有30多萬名高一新生受影響。

根據《聯合新聞網》報導，教育部國教署組長韓春樹指出，12年國教新課綱是從小一、國一、高一逐年實施，今年起連續3年的高一新生沒上過國中新課綱，因此有銜接問題。他表示，經高中學科中心檢視，資訊、化學、生科要上銜接課，共約23小時，國教署會補助鐘點費，暑假或開學後上課。

8月中下旬，北一女、南一中等各地高中皆要求新生到校上銜接課程，不過建中校長徐建國表示，建中沒在暑假開銜接課，而是開學後每周上一小時，主要因為28個班級要同時在暑假上資訊課，教室不夠，且不少新生在報到後就要到國外旅遊、遊學，因此統一開學後上銜接課程。

銜接課程包含資訊課程16小時，其中程式語言2小時、演算法5小時、程式設計有9小時，化學課有6小時，生物則有1小時的線上課程。

(中時電子報)