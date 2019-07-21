高雄市長韓國瑜日前提及視察下水道清淤，韓表示，下水道是一座城市的良心，「我們這麼認真、努力、紮實地做清疏工作，原因無他，因為，這是我們的良心」。總統府秘書長陳菊辦公室回擊批韓，為了選總統而污衊市府公務員，良心何在？對此，前國民黨立委孫大千則提出五點質疑。

陳菊辦公室日前公布陳菊在高雄市長任內辦理清疏數據，分別是民國105年清疏長度達4,219公里、清淤量達5萬6811噸，106年清疏長度達5,115公里、清疏量達5萬8554噸，107年清疏長度達5,337公里、清疏量達5萬5195噸。陳菊辦公室指出，這些數據來自高市府環保局溝渠清疏、水利局中小排及雨水下水道清疏數據加總。韓國瑜單單只算雨水下水道一項，這不叫良心，這叫黑心。「清淤是每年的例行工作，為了選總統而污衊市府公務員，更是良心何在？」

對此，孫大千在臉書發表「這不是『搬石頭砸自己的腳』嗎？」一文。他指出，陳菊辦公室沒有清楚說明的幾個問題，包括一、為什麼鳥松區神農路的雨水下水道，光是17日一整天，工程人員就可清出大約167噸的淤泥，最高淤積甚至高達1.5公尺高？陳菊的市府團隊過去難道都沒有清理過嗎？二、陳菊辦公室公布的清疏數據分別是105年清疏長度達4,219公里，清淤量達5萬6811噸；106年清疏長度達5,115公里，清疏量達5萬8554噸；107年清疏長度達5,337公里，清疏量達5萬5195噸。也就是說，光是從105年到107年，菊市府的清淤長度就已經達到將近15公里，可是神農路下水道不過短短的370公尺，為什麼看起來卻從來沒有清疏過呢？

第三點，孫大千質疑，陳菊辦公室所提出清淤資料是包含環保局溝渠清疏、水利局中小排和雨水下水道清疏的數據加總。若是為了打臉韓國瑜，為什麼不敢公布雨水下水道這一項的數據，直接PK比一比呢？四、陳菊辦公室竟然可以表示，「都計區的雨水下水道維管相對良好」，那麼神農路雨水下水道裡那一堆高達167噸的淤泥，難道是一夜之間被魔法變出來的嗎？這不是睜著眼說瞎話嗎？

孫大千最後質疑，既然陳菊辦公室主張，「把資源主力放在更急迫需要處理的中小排清疏，還有更基礎的防洪排水建設」，那是不是可以解釋一下，經過陳菊將近12年的治理，為什麼高雄市還會淹得一塌糊塗啊？

(中時電子報)