藍綠2020總統大選，確定蔡韓相爭，台北市長柯文哲則尚未表態，蔡英文總統當地時間20日在丹佛與媒體茶敘，媒體詢問「白綠合作可能嗎？」蔡英文未正面回應，只表示「愛台灣的人，守護台灣的人，都是我們大家要去共同集結的力量」。

柯文哲近來對蔡英文總統和行政院長蘇貞昌火力全開，媒體詢問，近來有民調顯示，蔡英文總統對上韓國瑜、柯文哲、甚至是柯文哲與郭台銘聯手，都沒辦法贏過蔡英文，蔡怎麼看這份民調？柯文哲動作很多，又怎麼評估柯參選的可能性？綠白是否有合作空間？

蔡英文表示，各種民調都有它出現的時空背景，也有不同單位做的民調，任何民調我們都會參考，作為我們實際處理事情上面一個參考，重點還是我們必須更加認真的做事情，畢竟我們現在是執政者，政務仍是我們的第一優先，現在這個階段雖然進入到總統大選，對我們來講，國家政務還是最重要。

由於未回應「白綠合」的問題，媒體直接追問「白綠合是否有可能？」蔡英文表示，這個問題沒有這麼複雜，答案很簡單，我們會團結最大的力量，不論是台灣派、中華民國派，甚至於與我們價值相同的人、愛台灣的人、守護台灣的人，都是我們大家要去共同集結的力量。

媒體也詢問喜樂島聯盟要組黨，除了大綠小綠時代力量的曖昧關係，現在又來一個深綠且不排除推出總統候選人，是否會覺得這比對手更可怕？

蔡英文則表示，對喜樂島要組黨表示尊重，並重申希望能夠團結所有能團結的力量，只要我們可以團結的力量，我們都要團結起來，用 最大力量保護中華民國，保護台灣，保護中華民國台灣。

媒體也詢問外界認為桃園市長鄭文燦也是副總統很好的人選，是否有可能考慮？蔡英文則笑說，鄭文燦聽到自己都會嚇一跳，等政治情勢比較明朗的時候，我們全黨會坐下來做一個好的討論，我們的目標還是2020會推出最好的勝選組合。

(工商 )