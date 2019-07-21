以夯綜藝《大學生了沒》班底身分嶄露頭角並出道的女星小優，外型亮麗火辣，然在節目上卻又能不繼形象扮醜搞笑，每每帶起「笑果」，因此廣受觀眾歡迎，個性率真的她，在圈內也擁有好人緣，沒想到近日她上節目，卻淚訴自己不討人喜歡，在對岸發展吃鱉，因為在節目上一個舉動，慘遭陸網友群起以極難聽字眼辱罵，讓她嚇傻兩年不敢開微博帳號。

小優近日作客《麻辣天后傳》，向來給人爽朗隨和感受的她，竟被製作單位爆料「人緣差到連大陸網友都討厭妳」，且僅因為一個上節目時的「動作」，她娓娓道來數年前參加陸綜演出，當時製作單位要求她做節目效果，去吃某個小鮮肉偶像的豆腐，她為了賺錢於是答應配合演出，錄影後製作單位也相當滿意，沒想到竟是惡夢的開始。

節目播出後，本來很有綜藝感的內容，竟意外觸怒小鮮肉偶像的粉絲，一窩蜂湧到小優的微博版面洗版狂譙「臭婆娘」、「騷貨」、「狗雜種，不要看到帥哥就激動」、「賤人，我們粉絲不會放過你的」，各種不堪的字眼盡出，小優因此嚇壞，關版微博長達2年，事情過去好久，她仍藉機再度強調一切都是節目效果，「我很對不起，但你們這樣我真的嚇到了」。

(中時電子報)