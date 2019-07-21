外媒將2020大選視為親中與親美路線的選擇，蔡英文總統當地時間20日面對媒體詢問時表示，台灣是民主社會，台灣選民會聚焦在國家的未來，尤其是民主自由的生活方式是不是可以持續下去，她覺得，「2020年的選戰，是一個價值制度與生活方式的選擇」。

高雄市長韓國瑜確定代表國民黨參選2020總統大選，對上民進黨候選人蔡英文，紐約時報日前指出，這場2020年總統大選中，台灣選民將從親中或親美路線做出明確選擇。

蔡英文總統在美國丹佛與媒體茶敘，媒體詢問是否認同紐時的說法？蔡英文表示，她覺得2020的選戰是一個價值制度與生活方式的選擇。

她說，這次出訪讓她感受特別深的是，在加勒比海的幾個國家有機會與基層民眾互動，也實際看了許多與基層民眾生活相關、台灣實際協助的計畫，她以聖露西亞香蕉產業為例，因為台灣協助克服香蕉病害，就讓香蕉產業可以重新振興，提供很多就業機會，改善了一兩萬人的生活。

她認為，這是非常有意義的事情，台灣跟邦交國的互動能夠實際改善當地人民的生活，「這也是一種接地氣」，很多的合作具有穿透力，穿透到人民的生活面，「相信這個過程，各位跟我們一起經歷過，也會有一樣的感覺」。

她說，台灣人民在乎民主自由還有人權，以及我們未來的選擇權，要以民主的方式決定我們自己的未來，這是台灣人民最重視的價值，也是一個很重要的考慮。

至於未來的兩岸政策是否會有改變？蔡英文表示，我們在處理兩岸關係的時候，希望能夠持續維持台海和平穩定，也希望中國方面能夠了解台灣人民的所希望的是甚麼？重視的是甚麼？以及我們在每一次的大選裡面想表達的是甚麼。

媒體也詢問蔡總統在去年九合一大選後，具體的改變在哪裡？怎麼影響2020選舉？她說，主要改變應該是在於以前埋首苦幹，拼命做事，沒有跟社會報告我們做的事情，去年11月24日後進行檢討，該修正的也修正，不了解的我們也以很快的速度，比較深入人民能理解的方式溝通，執政團隊也確實比較靈活。

至於她自己，蔡英文想了半天，「至於我有什麼改變哪…痾（她抓抓頭）」然後說「算了算了 這題就過去了，下一題」。

(工商 )