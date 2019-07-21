韓粉卻笑翻，在陳其邁照片上打字「說好的大淹水呢?水呢?水呢?」(韓國瑜後援會)

高雄淹水DPP見獵心喜 積水速退韓黑狂酸有理?

高雄市7/19暴雨成災，多處出現淹水情形，但雨停後積水消退也快。行政院副院長陳其邁19日當晚赴高雄永安區視察，也在臉書放上穿雨衣照片，綠媒報導「還好有陳市長」。但韓粉卻笑翻，在陳其邁照片上打字「說好的大淹水呢?水呢?水呢?」新北市議員葉元之也在節目上笑陳其邁「想要去做秀，自以為撿到槍，結果沒有雨。」

719淹水是天災非人禍，但還是有很多人擺明看戲。新北市議員葉元之在《新聞深喉嚨》上說(淹水)這件事變成民進黨的口水，韓國瑜說「下水道是一個城市的良心」，這句話也不是他先講的，是法國19世紀大文豪雨果講的，陳菊還跳出來講說，「什麼良心，是黑心」。

葉元之批，「我覺得陳菊最沒資格講話講這句話，因為現在韓國瑜在幫陳菊擦屁股耶!你已經做了十幾年高雄市長，結果你在卸任的那一年，才開始做下水道普查。」

對於陳其邁穿起雨衣回防高雄，葉元之嘲笑說，「陳其邁戴了一個帽子穿了雨衣要去做秀，結果沒有雨。自以為撿到槍，但沒有雨。」所以網友講得很好笑阿，本來這些黑韓的，覺得自己很有機會，結果只黑了三小時。葉元之說「不要拿天災來當作你黑韓的籌碼」。

韓粉在陳其邁的雨衣勘災照片上打字「說好的大淹水呢?水呢?水呢?」其他人留言「麥麥抓抓頭說，奇怪了，每年都要淹水很久的，今年怎麼了?水跑去哪了?」、「難為他了全副武裝都準備涉水了結果只是濕了鞋底」、「很失望吧，水已經退了，心有不甘吧，無恥之人，不要來添亂了，台南、屏東也有淹，你怎不去？」、「搭高鐵300公里的速度南下，準備給韓國瑜難堪的，哪知道還是趕不上水退去的速度，要怎麼黑韓！」

(中時電子報)