農曆鬼月即將來臨，有網友分享一張他到統一超商時被嚇到的影片，並說，「沒膽會嚇死」。文章一出，立刻引起網友熱議，有網友說，「很有創意」，不過，也有網友說，「好靠背喔」、「半夜進去會想打人」。

網友在《爆廢公社公開版》分享影片，是統一超商電動門打開後，右手邊有一被麥香紅茶等飲料堆疊的方城，裡面有一身穿白衣，雙手放在飲料堆疊的牆上，頭髮全部向前攏，頭頂還有根繩子，會隨著繩子，慢慢從飲料中升降的「貞子」。原PO說，「沒膽會嚇死」。

文章一出，立刻引起4千多人按讚，500則留言。有網友說，「是想嚇死人」、「恍神會被嚇死」、「這叫站大夜的怎站啊」、「大夜的時候她可能不只上下，還會出來走一下」、「沒人敢去吧」、「半夜進去會想打人」、「應該會被砸店」。

還有網友說，「我反而不會理它，麥香比較吸引我，直接拿整排在說了」、「原來麥香是鬼在賣的」、「也太好笑」、「好靠背喔」、「歡迎光臨地獄」、「眼睛業障重！！」、「很有創意，但小朋友，以後絕對不敢再去那間」。

至於是哪一家統一超商門市大玩此貞子梗，原PO未說明，但從影片中可看到是維群門市。記者也尚未取得統一超商回應。

有網友在爆廢公社公開版，分享影片。引用爆廢公社

(中時電子報)