漫威影業過去誕生出不少受到歡迎的超級英雄們，去年底宣布將推出以華人超級英雄為主角的獨立電影《上氣》，今(21日)漫威總裁凱文費吉宣布，由加拿大華裔演員劉斯穆（Simu Liu）擔綱男主角，影帝梁朝偉也加盟演出片中大反派。

之前《上氣》籌備消息曝光後，網友熱烈討論誰能擔綱男主角，包括彭于晏、吳彥祖等男神，不過傳出選角條件為20歲至29歲之間，具備華人血統和需有武術底子，今台灣時間21日早上，漫威工作室在「SDCC聖地牙哥動漫展」舉辦記者會

，終於宣布《上氣》由來自加拿大的華裔男星劉斯穆擔綱，「滿大人」傅滿州則由金馬影帝梁朝偉飾演。

《上氣》漫畫於1973年創刊，以李小龍為藍本，男主角是反派傅滿洲的兒子，從小與世隔絕，接受武術訓練，精通長棍、雙截棍與劍，後知道父親是個壞蛋，決定挺身對抗，加入復仇者聯盟，電影預計2021年2月12日農曆春節假期上映。

(中時電子報)