在NBA的「潛規則」之一，就是新入隊的菜鳥都會遭到老將惡整，只是大部分會控制在合理範圍內，勇士球星柯瑞竟在接受《NBC灣區》訪問時自爆，當年他不僅遭到老將刻意藏起手機，甚至要他到處跑腿購物，結果還不付錢！

「當我還是一名新秀，有次前往客場打球前，我完成訓練跑去洗澡，把自己手機放在背包小口袋」柯瑞說，「沒想到有名老將知道我的習慣，所以就把我的手機藏到他的主場置物櫃內，卻沒跟我講，然後我們就直接出發前往機場了。」

堅持不肯透漏這名老將是誰的柯瑞表示，「提醒大家一下，當時我和女友，也就是我現在的老婆熱戀當中，所以要去客場打球，當然需要手機，沒料到那名老將跟我開了這麼大的玩笑，害我到了奧克拉荷馬市後，只能趕緊去買新手機。」

「可是那名老將並不認為這有什麼大不了，竟然要我出去買手機的同時，順便幫他買吃的與遊戲，結果我整整花了兩個多小時幫他跑腿，」柯瑞說，「當時根本沒有什麼Uber，我只能全程都坐計程車，然後所有東西的錢都是我付的。」

只能說面對這種老將欺負菜鳥的潛規則，柯瑞當時也只能乖乖認了，不過那名老將的玩笑明顯開過了頭，柯瑞忍到今日才自爆出來，也算是很會忍耐。

(中時電子報)