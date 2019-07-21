清大將與台積電合作開設全校性的半導體學程，培養學生次世代元件開發及先進製程整合能力，修完此學程的學生在學期間即有機會進入台積電實習，畢業後保證正職面試機會。這是國內頂尖企業與頂尖大學首度攜手規畫系統性的課程。

清大與台積電最近在校召開學程說明會，吸引超過百位清華大學工科系、電機系及工學院學士班的大學部及碩博士生參加並提出申請；甚至還有二十餘位交大、成大、台大、中山、中央大學的學生也想申請。

此學程由清華大學工科系與電機系共同規畫，工科系主任巫勇賢表示，台積學程將開出相當豐富的課程，其中包括「次世代元件開發」、「先進製程整合技術」與「材料分析技術」等系列課程，都是業界認為未來人才必備的專業知識，並邀請台積電主管教授部分課程，希望透過案例分享加強學生實作經驗。

巫勇賢指出，含神經運算的新型態記憶體是學程中很具特色的課程，現有電腦架構中運算單元與記憶單元分別獨立運作，處理資料時必須將資料反覆在運算單元與記憶單元中傳輸，耗時又耗電；新型態記憶體不僅速度快、耗電低、且具有同時運算與儲存的能力，讓電腦擁有像人類般發達的神經元群，面對指令能更迅速反應，是積體電路技術加速人工智慧與機器學習發展的關鍵。

台積電科技委員張澤恩指出，他自己也是科班出身，取得博士學位後進入業界，才發現教科書與業界最尖端技術還是有些差距，滿腹的理論卻不知如何應用。雙方此次合作，單是在課程的規畫設計上，就花了很長的時間討論才定案。他認為，台積電與清華大學合作開課，是實踐學用合一的最佳方式之一。

清大電機系大二生張薇說，之前曾參加台積電菁英種子營，激發她想進台積電研發部門的想法，因此，一聽到學校要開「台積學程」，就立刻提出申請。她表示，很期待新開的新型態記憶體課程，未來想研究非揮發性記憶體。

(中時 )