本周事業運前三名:
1.豬
工作:本周運勢旺盛，奪下第一名，非常恭喜。職場上的競爭者認無妳是狠角色，但你心知肚明，實力戰勝，冷靜奪魁。
2.雞
工作:本週運勢跳升，為第二名。事業老闆壓力稍減，能喘一口氣。接下來有更大的市場考驗等待著你。
2.龍
工作:本週運勢終於等到上升，同為第二名。暑假是特別行業的大日，非得更加努力，把握住難得掙錢的時機。
3.鼠
工作:本週運勢突破重圍，為第三名。累積能量，再戰市場，你的人脈加上好口碑，一定能戰勝目前狀態。
3.虎
工作:本週自身運勢極強，變得積極，同為第三名。職場上只要不理是非，向著目標進發，很快會有豐富收成。
本周財運前三名:
1.豬
財運:本周最大贏家，無論各種運勢皆順心，財運也是非常的好，不在乎眼前的收入，大筆進帳最重要。
2.龍
財運:本周財運靠專業，你有積極的想法及行動，善於調度處理手頭現金，結果就是付出心血，收應該收的錢。
3.雞
財運:本週財運跳升，前途光明。事業老闆壓力稍減，上班族有旅遊運。吃喝玩樂開心。
本周愛情運前三名:
1.龍
愛情:未婚男性本周愛情桃花開，運動場上，健身房內，辦公室體力活搬運工的當下，都有很大被異性欣賞的機會。
2.猴
愛情:本周愛情運揚昇，有機會邂遘美麗動人異性，需要鼓足勇氣。但勿操之過急，否則欲速則不達。
2.虎
愛情:本周未婚者愛情如魚得水，可趁暑假來趟溫馨之旅 ，不在乎旅遊的時間與地點。而是二人的親密時光。
3.豬
愛情: 家庭和樂，感情順遂。可與另一半規畫短暫國外或離島之旅，好好想受遠離塵囂世俗的清幽。
本周健康運前三名:
1.鼠
健康:健康運勢尚可，保持體力，不因小事生氣，適當紓壓，你的健康狀態自己掌握，很輕鬆快活。
2.豬
健康: 健康運勢不俗，注意夏日冰品勿食過多，腸胃還是會受不了，最明顯的症狀就是下巴紅腫，油脂痘出現。
3.狗
健康: 健康運尚可，夏天熱吃不下容易瘦身，但是要更積極的瘦身必須少吃多動注意纖維攝取，戒糖。
(中時 )
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