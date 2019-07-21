高雄市因瞬間豪雨積水，行政院部門卻爭相酸言酸語，讓高雄市長韓國瑜怒批行政院，要求比照去年高雄水災時外加2萬元補助給受災戶。蔡英文回應，只要高雄有需要，我們都會全力支持。

高雄市豪雨致災，內政部長徐國勇等行政團隊對韓國瑜酸話不斷，韓國瑜忍不住怒批中央，下大雨的地方不只高雄市，包括屏東、台南、桃園都有，為何行政院的眼睛只看到高雄？希望行政院比照去年高雄水災時給受災戶的補助，除原本1萬5000元之外再外加2萬元。

蔡英文當地時間20日下午5點20分在美國在台協會主席莫健等人陪同下，在丹佛與媒體茶敘，媒體詢問對韓國瑜要求中央外加補助的看法。

蔡英文表示，針對高雄水災，「做為執政者只要哪裡有需要，我們一定都會提供我們的協助，而且是全力以赴，我們不會因為地方首長是不同政黨，就有所差別，每一個國民都是我們要照顧的國民，所以只要高雄有需要我們都會全力的支持」。

媒體也詢問蔡英文在丹佛參觀美國「國家大氣中心」（NCAR）及地球觀測實驗室，對於未來致災的防禦有何想法？

蔡英文表示，氣候變遷造成災害，對很多政府都是很大的挑戰，「我們的氣象觀測還有預告或是防治這些天然災害，尤其是在颱風的研究上面，我們確實是在持續的去強化我們的能量」。

她說，在丹佛看到兩個研究單位，它們其實跟台灣合作很密切，「我們有傑出的科學家，就在這兩個方面領導研究，在衛星等領域上面，台灣跟美國也有很好的合作關係，希望可以深化，提升天然災害觀測跟掌握，讓我們更有效的防災或減災，這是非常重要的工作，會持續加強我們的能量，也會跟美國持續合作」。

(工商 )