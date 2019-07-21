交通部台鐵局於今年秋冬推出一系列郵輪式列車季節遊程。（台鐵提供）

交通部台鐵局於今年秋冬推出一系列郵輪式列車季節遊程。（台鐵提供）

交通部台鐵局於今年秋冬推出一系列郵輪式列車季節遊程。（台鐵提供）

交通部台鐵局於今年秋冬推出一系列郵輪式列車季節遊程，不只走訪秋季重點「池上秋收稻穗藝術節」，此外也安排特色溫泉飯店旅程。還可在今年底的跨年日搭乘火車至花蓮七星潭迎接第一道曙光，每人只要4999元起。台鐵表示，每趟行程都會在出發日前3個月開賣。

台鐵局於10月到12月秋冬之際推出一系列郵輪式列車季節遊程，雙十連假前往高雄搭乘貴賓級遊艇，暢遊台東「會走路的樹」鸞山森林博物館，秋季重點的藝術饗宴「池上秋收稻穗藝術節」，太平山森林園區賞楓等賞心悅目的精采行程。另規劃深具鐵道特色的高雄哈瑪星鐵道園區，搭乘古董級蒸汽火車CK124遊歷海線小站。

而秋冬是適合泡溫泉的季節，也特別安排了特色溫泉飯店如台東鹿鳴溫泉酒店、花蓮瑞穗春天溫泉酒店等，讓旅客能泡湯舒活。

根據台鐵官網資料顯示，10月遊程選擇包括貴賓船遊高雄港、鸞山部落、鹿野暖湯三日遊與池上秋收音樂祭、富里饗宴三日遊，價格分別為1萬2150元、1萬1350元起；11月遊程有猴硐貓村、蘭陽博物館、太平山楓情二日遊與屏東排灣族部落體驗、知本暖湯二日遊，價格分別為6850元、5850元起。

12月遊程則有蒸汽火車、海線小站巡邏二日遊；花蓮瑞穗黃金湯、馬太鞍溼地舒活二日遊；花蓮七星潭迎曙光、新城老街二日遊，價格分別為7150元、9400元、4999元起。

台鐵表示，為便利旅客及早安排假期，每趟行程售票日期特別提前於出發日前3個月開賣，相關行程將陸續於臺鐵局網站公告，也可至易遊網旅行社官網查詢。上述旅遊行程停靠景點及各車站到、開車時刻，均以臺鐵局官網公告資訊為準。

(中時 )