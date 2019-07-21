台北市長柯文哲近日頻砲轟民進黨，不僅先前說民進黨說謊成性、直指蔡英文總統是「菜包」，還在專訪中直言「怨恨小英」。這些話也引來名嘴姚立明痛批柯「忘恩負義」。對此，政大教授陳芳明直言，可以把最親密的戰友塑造成敵人，大概也只有柯文哲能夠辦到。

柯文哲近日對蔡英文、蘇貞昌炮火全開，甚至連粗話都罵出口，引來兩極評價，其中，姚立明批柯忘恩負義，因為2014年「白色力量」一詞還是蔡英文幕僚替柯文哲想的。對此，柯不以為然表示，2014年市長選舉如果民進黨打得贏，也不會讓他選，民進黨也是按照自己當時最佳利益去決定，只是他們沒想到柯文哲這個傢伙，不太聽話，也不是完全照他們意思。

對此，陳芳明在臉書發文指出，柯文哲說出「怨恨小英」時，他深深感受了「政治沒有永遠的朋友」這句話。陳芳明提及，以白色力量自我定位的柯文哲，其實最初受到許多民進黨的幫忙，「他當年選台北市長時，我的一位台大醫生曾經告訴我，台大醫院很多人都投票給他，便是希望不要他繼續留在醫院，只有讓他當選才能送走他」。

陳芳明直言，那時他才知道柯的性格。現在姚立明罵他「忘恩負義」，他應該是最有資格批評柯文哲。陳芳明說當年柯文哲能夠當選市長，完全是由姚立明鼎力相助，如今可以把最親密的戰友塑造成敵人，大概也只有柯文哲能夠辦到。

(中時電子報)