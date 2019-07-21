儘管有機會前往湖人跟「小皇帝」詹姆斯再成隊友，38歲老射手柯佛仍在21日宣布，將以1年260萬美元合約加盟公鹿，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基爆料，柯佛選擇公鹿的主因，還是看在過去跟公鹿總教練布登豪瑟的多年交情。

征戰NBA已經長達16個球季的柯佛，生涯效力過七六人、爵士、公牛、老鷹、騎士等隊，平均每場拿下9.9分、3籃板及1.7助攻，其中三分命中率高達4成29，堪稱史上最傑出的三分射手之一，更在投進三分球總數排行榜名列第4。

如今柯佛無視湖人、七六人等隊招募，直接選擇加盟公鹿的主因，是他在2012到2017年效力老鷹期間，當時的總教練就是布登豪瑟，老鷹曾在2015年一口氣入選包含柯佛在內的4名明星球員，柯佛當然格外信任這名經驗豐富的教頭。

公鹿上季雖然搶下聯盟最佳的60勝22敗戰績，卻在東區冠軍賽不敵暴龍，如今面對布羅格登跳槽溜馬，卻補進柯佛、麥修斯、羅賓羅伯茲等人，加上上季年度MVP「字母哥」阿提托康波還在進化當中，公鹿新球季仍屬頂級強隊之一。

(中時電子報)