在匈牙利舉行的2019年第30屆國際生物奧林匹亞競賽成績今天揭曉，在參賽的72個國家、288名學生中，我國獲得得3金、1銀，國際排名為第4名，輸給皆為4金的中國大陸、韓國及匈牙利。其中，中一中學生曾治蓁個人排名第12名，是我國表現最好的選手。

我國代表團分別由中山大學生物系教授陳錦翠及中興大學生命科學系副教授蕭淑娟擔任團長及副團長，7月11日出發前往匈牙利參賽，競賽活動於當地時間7月20日下午7時30分舉行閉幕典禮並頒獎。

成績揭曉，我國4位選手中，曾治蓁、雄中朱奕帆、中一中李祥宇等3人得金牌，台北市私立薇閣高中邱楷納則得銀牌，他們個人排名分別是第12名、20名、21名及32名，總成績則是國際第4名，比去年的第2名退後2名。

我國自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲61金、20銀、3銅，國際平均排名為前5名，代表我國參賽學生曾於2008年、2010年、2011年、2014年及2016年至2018年的競賽中全數榮獲金牌。

曾治蓁是我國表現最佳的選手，他表示，而透過生物專題研究，更讓他深入瞭解醫學科學研究的挑戰與艱辛。他真的非常熱愛科學，而讓我保持這麼積極努力求知的原因，一則是進取心，一則是他對實驗探索的熱衷及堅持。

教育部為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，參加本項競賽獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。獲得榮譽獎者可推薦入大學院校各本學系。

另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元與及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇優以最高獲獎額辦理。

(中時 )