由建制派發起的「守護香港」集會，20晚間7時許結束，大會宣布有31.6萬人出席，港警稱最高峰10.3萬人；大陸全國政協委員霍啓剛上臺發言時表示 “香港精神是法治、秩序、文明，而不是暴力、互罵、起底、報仇”，他呼籲每個香港人都應該回到自己崗位，爲香港未來做到更好。

香港各界20日在金鐘添馬公園發起 “守護香港” 和平集會，譴責反對派撕裂社會的暴力行徑，多位來自香港各界的知名人士到場力挺。全國政協委員霍啓剛上臺發言時表示 “香港精神是法治、秩序、文明，而不是暴力、互罵、起底、報仇”，他呼籲每個香港人都應該回到自己崗位，爲香港未來做到更好。

在集會現場接受陸媒採訪時，霍啓剛譴責激進人士的暴力行徑，強調表達自己意見並不是使用暴力的藉口，「警察手指都被咬斷，這是人做的事情嗎？」

在臺上發表演說時，身爲中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長的霍啓剛提到香港劍擊運動員江旻憓，稱她感到香港發生了很多不開心的事，所以很想打好一點，在擊劍世錦賽贏回獎牌，爲香港帶來好消息。霍啓剛說，這些也是他所認爲的香港精神。

霍啓剛說： 「體育界有句話叫 你也許是我對手，但你不是我敵人 ”，他認爲做事情不能只是爲自己，而要爲香港去做，“希望這次集會後，大家回到自己崗位爲香港未來做到更好。」

「我們是一個文明社會，我覺得大部分香港人都忍夠了，看夠了，所以今天大家都站出來，我覺得是很有必要的。」在臺下，霍啓剛接受陸媒記者採訪時表示，從6月份到現在一個多月，每天在電視上看到很多不願看到的場面，和平方式表達自己意見是香港賦予的權利，但是這個不是使用暴力的藉口，“暴力是解決不了任何問題的，但是我們這一個月來看見的卻是一次再一次的暴力升溫，警察手指都被咬斷，這是人做的事情嗎？”

香港電台報導，強調支持港府、力挺警察的「守護香港」集會下午5時在金鐘添馬公園舉行，大會主持在集會結束前發表宣言，表示不要暴力及撕裂，要法治、和平、安定及團結。

宣言稱，相信只要堅守「一國兩制」，支持特區政府依法施政，同心同行，就沒有「解不開的結」，並呼籲市民一齊冷靜尋找出路，守護香港。

(旺報 )