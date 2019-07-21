波灣局勢升溫，伊朗19日突在波斯灣扣留一艘英國油輪，稱此舉與英國先前扣留一艘伊朗籍油輪有關，兩國關係惡化，伊朗官方20日公布扣押油輪畫面，只見蒙面武裝士兵以直升機垂降方式登船，手法與當初英國扣押伊油輪方式如出一轍；另外英國媒體指出，英國有意在周日公布一系列對伊外交、經濟制裁計畫，當中包括凍結伊朗資產。

伊朗扣押英國油輪畫面曝光。

綜合路透社、Sky News報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）周六公布前一日扣押英國籍油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero）的影片，畫面顯示數名蒙面士兵手持機關槍從直升機上垂降至上頭寫著「史丹納帝國號」的油輪甲板上，油輪周遭還有數艘伊朗快艇跟隨。

伊朗當局原先稱扣押史丹納帝國號是因為該油輪碰撞了伊朗的漁船，不過隔日又改口稱此次扣押行動與月初英國於直布羅陀扣押另一艘伊朗油輪有關。

(中時電子報)