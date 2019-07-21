楊冪完美曲線全都露。(圖／翻攝自微博)

大陸女星楊冪去年離婚後，身價不跌反升，人氣依舊紅不讓，近日她擔任知名化妝品全球代言人，並出席見面會，穿上白色緊身洋裝的她，展現前凸後翹S曲線，美照再次驚豔網友。

楊冪穿著白色背心式洋裝，擺出各種撩人姿態，貼身剪裁讓她豐滿上圍一覽無遺，展現完美S曲線好身材，還有她坐在椅子上翹腿，裙子微微往上滑，洩出白皙腿根，辣露「絕對領域」，一雙筆直細腿相當吸睛，粉絲大讚「太絕了」、「這膚白貌美大長腿！我愛了」。

(中時電子報)