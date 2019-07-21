緊身洋裝秀超兇S曲線 楊冪辣洩絕對領域超誘人 11:162019/07/21 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊冪全新美照超誘人。(圖／翻攝自微博) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 楊冪完美曲線全都露。(圖／翻攝自微博) 大陸女星楊冪去年離婚後，身價不跌反升，人氣依舊紅不讓，近日她擔任知名化妝品全球代言人，並出席見面會，穿上白色緊身洋裝的她，展現前凸後翹S曲線，美照再次驚豔網友。 楊冪穿著白色背心式洋裝，擺出各種撩人姿態，貼身剪裁讓她豐滿上圍一覽無遺，展現完美S曲線好身材，還有她坐在椅子上翹腿，裙子微微往上滑，洩出白皙腿根，辣露「絕對領域」，一雙筆直細腿相當吸睛，粉絲大讚「太絕了」、「這膚白貌美大長腿！我愛了」。 (中時電子報) #楊冪 也許您會感興趣 推薦閱讀 楊冪穿連身短褲現身機場 轉身辣洩白皙屁股蛋 17:182019/07/17 娛樂 娛樂熱門新聞 任達華遭砍 起底悲慘家世「警察父遭亂槍掃射亡」 - 娛樂 林志玲沒懷孕？又一近照曝光 寬鬆黑衣遮不住粗腰 - 娛樂 台女星出演陸綜「做這事」 遭對岸網友失控痛譙：狗雜種 - 娛樂 傳任達華被砍籌醫藥費「不夠錢手術」竟是無良詐騙 - 娛樂 王祖賢情斷齊秦19年後…沈嶸鬆口揭分手內幕！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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