台北市長柯文哲（白襯衫者）抵達聖母廟後有柯粉上前要求拍照簽書。（程炳璋攝）

台北市長柯文哲（白襯身者）與夫人陳佩琪聽起聖母廟主委王明義說明廟史感到很有意思。（程炳璋攝）

台北市長柯文哲21日到台南進行宗教學習之旅，面對文學界教授陳芳明指他性格缺陷、白色聯盟批他是白色寄生蟲，他回應自己的理念價值跟台灣政界很多人格格不入，不可能要求每人對自己講好話。

柯文哲21日在台南開啟宗教學習之旅，拜訪正統土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、安平觀音亭、安平開台天后宮等一連串廟宇，身邊有穿著白色制服的柯粉一路隨行，現場並有民眾要求合照。

台灣文學名人陳芳明日前批評柯文哲性格缺陷，爆料台大醫院有很多醫師在2014年台北市長選舉時投柯，原因是因為想送走他，不要讓他繼續留在台大醫院，並以姚立明罵柯「忘恩負義」為例，嘲諷只有柯文哲才有辦法將戰友變敵人。

柯文哲坦承自己的理念價值觀在台灣政界格格不入，認為自己的缺點是太有理想，不願利益交換，很多事情可以妥協卻不願意。他舉例不喜歡看到蔡英文政府用前瞻計畫消耗預算的作法，有些工程明明作不完，政府卻要求限時消化掉預算，根本浪費國家的錢。

對陳芳明的批評，柯文哲認為自己有機會想對外說明，但提到今年總統大選走到現在，不是正常國家該有的現象。

對白色聯盟批評他是「白色寄生蟲」，柯文哲一開始以「世界上總人口有千分之4的人精神分裂」回應，接著再緩和態度表示，不可能要求每人對自己講好話，只求台灣整體利益，人民最大福祉

民進黨立委認為今年總統選舉議題要打主權與經濟，柯文哲表示，台灣人民有自己選擇的生活，沒人想犧牲現階段的台灣主權與民主生活方式，經濟上沒人想過苦日子，但國家沒有財政紀律、亂花錢，才是現階段該解決的問題。

高雄市政府最近因為治水勘災與行政院彼此關係緊張，柯文哲表達看法，他認為極端氣候的治水不可能一兩天解決，但現在不作，永遠無法解決。

(中時 )