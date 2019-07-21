一名剛大學畢業正準備國考的女網友，在網路上分享自己與男友AA制的故事，他提到，自己剛出社會，男友已出社會多年，但兩人不論什麼都AA制，甚至，男友開車來找她，也會和原PO要求油錢，不給他還會用冷暴力對待，這讓底下網友看傻眼，紛紛勸分手。

原PO表示，男友有穩定工作跟積蓄，自己才剛出社會，沒工作、正準備國考，雙方相處全部AA制，這對她來說經濟壓力非常大，此外，由於兩人是遠距離戀愛，男方休假開車來找她時，總不忘要求她付油錢，但她心裡也不太平衡，「因為自己北上坐車的車錢也是錢啊！」

原PO繼續補充，因為還要負擔房租跟補習費用，所以希望男友這陣子別吃太貴的東西，沒想到對方總是說她哭窮，還要她不要跟好姊妹出去吃飯。此番話讓原PO傻眼，「我跟我姊妹頂多一個月吃一餐2、300的，剩下的錢都拿去跟你約會了！」另外，男友到原PO租屋處時，冷氣總24小時不中斷開著，不開又會發脾氣走人。

底下網友一面倒地勸原PO分手，「妳男朋友有種吃定妳的感覺」、「連油錢都要AA的男友，表示斤斤計較的太嚴重，放生比較好些」、「AA制是假公平」，最後這名原PO也更新現況表示，原以為對方能好好溝通，沒想到換來一堆酸言酸語，最後決定放生。

(中時電子報)