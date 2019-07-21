還未戴助聽器之前，林坤海都要與員工正面相望讀唇語，否則聽障加上廚房噪音，偶因辨識不清造成點餐失誤。（盧金足攝）

林坤海戴上助聽器，終於又聽到聲音，與妻子劉美莉豎起大拇指，為政府德政按讚！（盧金足攝）

「我聽到了！」一般人習以為常的聲音，在無聲世界十多年的廚師林坤海，卻是遙遠的記憶，獲台中市府勞工局以「職務再設計」補助後，首次戴上助聽器及藍芽麥克風，聽到女兒透過藍芽麥克風點餐，喊一聲「爸爸，來一份人蔘雞」，女兒久違的聲音清晰入耳，讓阿海激動的喜極落淚。

57歲林坤海因罹患口腔癌損及聽覺神經，聽力惡化，也因聽障達中重度，在百貨公司美食街工作，用餐尖峰時間，外場人聲吵雜，他在廚房掌廚，油煙機轟轟作響，與點餐人員溝通，僅靠唇語辨識，有時就聽錯餐點，還有員工因為溝通發生磨擦，自行求去，讓他很愧疚，內心更退縮。

困在無聲世界，林坤海也是有苦說不出，妻子劉美莉表示，十多年來，因為交談障礙，一開口就得大聲講話，孩子不耐煩，彼此也習慣沈默相待，林坤海因未配戴助聽器，聽力一直惡化，但雙耳助聽器費用不貲，不敢奢望戴助聽器。

台中市府勞工局長吳威志表示，半年前勞工局以「職務再設計」補助林坤海助聽器及藍芽麥克風，當戴上助聽器，以往熟悉的聲音又響起，連吵雜的聲音都變成美妙的樂聲。

吳威志指出，「職務再設計」是為協助身心障礙者排除職場障礙，提供就業輔具，以穩定就業的服務方案，還針對輔具廠商安排宣導會及課程，林坤海獲得政府補助資訊，不只減輕負擔，經專業評估，為他安排多款產品試用，最終選到最符合職場需求的輔具。

一個小小助聽器卻翻轉林坤海的人生，如今，親情加溫，生日時子女買手機送他，連失聯多年朋友都能聊天敘舊，在廚房料理時，員工透過藍芽麥克風點餐，有如在他耳邊講話，不必再像以前，非得正面相望，讓他讀唇語，排除工作和親近人群的障礙，林坤海與太太感謝的說，「不知道政府有這種福利，不然早幾年就該申請了」。

(中時 )