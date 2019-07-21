新人穿古裝逗樂親友。

葉璦菱（左起）、王夢麟、王煒詞、陳美鳳。

王煒詞將遠嫁比利時。

張菲到場祝賀。

陳美鳳（左圖）優雅裝扮參加婚宴。

80年代「民歌王子」王夢麟20日晚在君悅酒店替寶貝小女兒王煒詞舉辦歸寧宴，現場星光雲集，包括張菲、黃仲崑、趙樹海、斑鐵翔夫婦、陳美鳳、周丹薇、葉璦菱、夏威夫婦、白雲等好友都熱情出席，趙樹海、施孝榮在台上演唱民歌組曲，儼然是一場民歌饗宴，氣氛溫馨歡樂。

小女兒王煒詞將遠嫁比利時，疼愛女兒的王夢麟相當不捨，昨晚數度躲到角落默默拭淚。王夢麟與前妻陳芃臻離婚14年，這次喜帖上，「女方家長」不但寫上前妻名字，昨晚也大度量的邀前妻出席，家長致詞時，他與前妻一起上台，畫面感人。

「台灣最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳在臉書分享與新郎新娘合照，向王夢麟獻上祝福：「沾沾喜氣～恭喜王夢麟嫁女兒。」她穿削肩上衣加上牛仔褲打扮，既簡單又不失優雅；班鐵翔帶妻子Celine一起出席，王夢麟平時都喊Celine「妹子」，2家人深厚交情可見一斑。

王夢麟平時和女兒相處像哥兒們，他5年前曾帶2女兒王煒宣上中天《Kanebo SS小燕之夜》「父女檔」單元，提到自己當年與前妻離婚時，借酒澆愁，他後來交過女友，但無疾而終，很希望找個能互相照料的老伴。女兒王煒宣在節目中吐槽老爸偏心，把姊姊王煒茜當黃金、妹妹王煒詞當鑽石，自己則只是「乾掉的狗屎」。

王煒宣當時說，老爸目前為止交的女朋友都還沒有適合他的。王夢麟說男人比女人賤，眼光高，卻從不照鏡子，也不秤自己幾斤、幾兩重。他寫打油詩反映心聲「晨看朝陽、晚看夕陽、睡不著就看月亮」，未來他想寫自傳《老王的英雄不再》。

李立群、斑鐵翔都是座上賓（右圖）。

斑鐵翔夫婦。

Celine（左起）、周丹薇、斑鐵翔。

(中時 )