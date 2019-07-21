頭七（過世第7天）這天，往生者的靈魂真的會回去看家人嗎？一名女網友分享她的真實經歷，印證了這個民間習俗，過程玄奇，令人嘖嘖稱奇。

女網友在臉書社團《靈異公社》發文表示，弟弟在一場車禍中過世，靈堂設在殯儀館。頭七當天晚上快12點左右，她與媽媽、姊姊正在折蓮花和元寶，突然，1隻寄居蟹從弟弟躺的冰櫃慢慢爬出來。

原PO與姐姐看到只覺得很奇怪，為什麼殯儀館會跑出一隻寄居蟹，而且還走到屋簷下停下來看她們。但媽媽突然流淚喊了弟弟的暱稱，並對著寄居蟹問：你是xx嗎？你是回來看媽媽的嗎？如果是的話你在走過來幾步給媽媽看」。

神奇的事發生了，寄居蟹竟然真的往前走了幾步，傷心的媽媽流著眼淚衝動的走向那隻寄居蟹想抓，但牠很迅速的跑走，她們照牠跑走的方向沿路怎麼找都找不到。

原PO猜想，弟弟剛好是巨蟹座，或許不希望她們忘記他，所以才用這種方式出現。

其他網友也紛紛回憶親友頭七回來的情況，有人聽到「阿公穿拖鞋走路的聲音」、「我媽媽是手掌大的彩色飛蛾」、「我外婆是黃色的小蝴蝶 因為他很嬌小。爺爺走到時候 回來聽說是大螳螂 因為他胖胖的」。

(中時電子報)