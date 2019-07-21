蕭姓男子所駕駛的白色自小客車，因巨大撞擊導致引擎蓋凹陷隆起。（張妍溱翻攝）

「你累了嗎？」1輛由蕭姓男子駕駛的白色自小客車，日前行經台中市南區台中路時，突然衝撞路旁1小貨車，並往前推撞4輛機車，巨大的撞擊力，造成4機車全倒受損，也嚇壞路旁店家，但蕭姓駕駛卻未停車並駛離，警方追查蕭男到案，依肇事逃逸罪移送。

遭撞的貨車車主46歲林姓男子指出，將公司貨車停在南區台中路路旁，突然聽見很大一聲「碰！」跑出來查看，發現他的貨車遭不明車輛撞上，往前推進了4、5公尺，路旁機車行的4部待售機車也撞到全倒，地面一堆汽機車殘骸，令他傻眼。

「賊星該敗！」林姓男子在車禍現場，撿到一面與在場汽機車無關的車牌，他認為相當可疑於是交給警方，警方從車牌著手調查，另調閱監視器，循線找到「車牌主人」，查出肇事車輛55歲蕭姓車主到案說明。

蕭男向警方供稱，當時行經台中路，因一時精神不濟，才會撞上路旁車輛，沒有下車察看就直接離去。但事後回到家有發現前車牌掉落，疑因強烈的撞擊力道，掉落現場。

警方從調閱的監視器發現，林姓貨車車主將車子停放路旁，卻突然遭受外力，往前衝撞4輛待售機車，幾秒鐘後，畫面出現1輛引擎蓋「開口笑」白色自小客車，駛離而去。

市警三分局交通分隊長蔡興邦表示，車禍事故後沒依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

(中時 )