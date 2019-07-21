17歲李姓少年與18歲周姓男子有代領錢糾紛，周男今（21日）凌晨找來2名友人痛毆李男，李心有不甘找來2名友人助陣反擊，在新北市中和區中山路二段持西瓜刀追砍周男等3人，造成周的黃姓友人左上臂長約20公分刀傷，所幸送醫後無礙，案由警方偵辦中。

中和警分局今（21日）凌晨1時許獲報，中和區中山路二段332巷附近有民眾鬥毆受傷，警方到場後發現現場僅有黃男一人，黃男左手臂約20公分刀傷，緊急送雙和醫院治療，再轉送台北馬偕醫院就診，暫無生命危險，仍需住院觀察治療。

據悉，周男曾要求李男代為拿提款卡去領錢，但李男懷疑那是詐騙集團的提款卡，擔心會被誤認為是詐騙集團車手因而拒絕，雙方發生爭吵產生嫌隙。

周男、李男相約談判，周男找來2名友人助陣先痛毆李男，李遭毆後心有不甘也找來2名友人助陣，持西瓜刀當街追砍周等3人，過程中，造成周的黃姓友人刀傷，李嫌等人行凶後逃離現場。

警方到場後先將黃男送醫，陸續約談李嫌及周男還有周男的友人到案說明，目前尚有李嫌的2名友人尚未到案，警訊後將依傷害及違反《社會秩序維護法》函送法辦。

(中時 )