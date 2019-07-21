◎一品老店豆花 隱身小巷間 道地古早味

宜蘭縣頭城鎮不乏有許多古早味美食，位於頭城老街附近的「一品老店」，雖然店面隱身於小巷間，但店內的碗粿、大腸麵線等道地小吃，吸引許多饕客造訪，而老店裡的豆花口感綿密，糖水甜而不膩，配料豐富價格實惠，是消暑解饞的最佳選擇。

◎寒天豆花Q彈似布丁 健康無負擔

位於新北市板橋區公館街的「三一豆花」在地經營7年，招牌寒天豆花已成為周邊社區小有名氣的美食，業者以寒天取代傳統石灰粉作為豆花的凝固劑，原料天然健康沒有負擔，Q彈似布丁的獨特口感，也深受許多顧客喜愛。

◎公道伯手工豆花 物美價廉CP值高

船仔頭是從日治時代，第一代經營者許石定老先生，肩挑沿街販賣豆花及愛玉，堅持每天早上現做豆花及愛玉，並採用最佳的花生、綠豆、紅豆等原料，搭配自行研發的獨家配方糖水，提供顧客物美價廉及高CP值的甜品，因此，深深擄獲在地消費者的心並且獲得「公道伯」的稱號。

◎巴蜀五味豆腐花 鹹香辣好滋味

豆花加薑汁、花生不稀奇，標榜以青花椒入味的麻辣鍋店「青花驕麻辣鍋」有道私房川菜「巴蜀五味豆腐花」細嫩的豆花搭上碎油條、香菜、蔥花、牛肉醬汁、特調青花醬汁，又香又麻又辣的滋味，把滑嫩可口的豆花襯得更多汁多味。

◎必吃小吃美食 扁擔豆花 憶起小時候的味道

台南市中西區永樂市場周邊是知名小吃的集散地，位於國華街的修安扁擔豆花，更是被列為「必吃小吃美食」的名單中。該店的豆花特選非基因改造的黃豆依古法製成，加上紅糖煉製的糖水甜而不膩，希望讓大家憶起「小時候的味道」。

◎最好的營養價值 青葉豆花料好實在

高雄市岡山區青葉冰城豆花，料好實在。店經理陳小姐說，該店的豆花採用非基因改造的黃豆，且在煮豆漿的過程中不使用消泡劑，以天然的澱粉凝固成豆花，要讓客人吃地安心。

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(中時電子報)