中央氣象局今（21）日表示，由於台灣區域水氣仍多，且風向偏南風至西南風，今、明兩日中南部全天斷斷續續皆有降雨，並可能有大雨出現；其他地區則以午後雷陣雨為主，但亦有大雨至豪雨等級雨勢，須多加注意。氣象局上午已針對嘉義市等8縣市發布豪大雨特報。周二起全台才會轉為典型夏季天氣。

氣象局預報員顏增璽表示，受太平洋高壓尚未增強影響，且吹南風至西南風，中南部整天都有降雨機會，可達到大雨程度；中部以北及各地山區則是午後雷陣雨型態，但雨勢也更為明顯，可達到大雨程度，亦不排除出現豪雨等級。各地高溫在32至34度，沒下雨時則會明顯感到悶熱。

由於對流雲系發展旺盛，氣象局上午已針對嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及台東縣發布大雨特報，針對花蓮縣發布豪雨特報，同時亦針對花蓮縣發布大雷雨災防告警即時訊息。

顏增璽指出，周二起由於太平洋高壓勢力增強，全台將轉為典型夏季天氣，高溫炎熱，溫度可達33至36度，亦有午後雷陣雨發生機會，但上半天天氣會比較穩定，這樣的天氣型態預估可持續到周末。他提醒，這兩天要注意大雨，周二起便要注意高溫情況。

(中時 )