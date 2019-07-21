小熊拜耶茲(Javier Baez)今日表演「一人救全隊」的戲碼，繳出3安猛打賞、包括1轟1長打與3打點、3得分，以及9局上的關鍵觸殺。當時教士隊麥爾斯(Wil Myers)幾乎盜上二壘，游擊手拜耶茲接獲捕手傳球，但他來不及回頭，就直接伸手往後亂摸，還真的碰到了麥爾斯後腳跟，二壘審判定出局！小熊以6-5險勝教士。

兩隊前5局打完就是6-5，9局上小熊派出重金簽來的終結者金柏若(Craig Kimbrel)，但是老金投得不太穩，一登板就四壞保送麥爾斯。接著小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)短打失敗出局，麥爾斯就決定衝二壘。捕手卡拉提尼(Victor Caratini)奮力一傳，拜耶茲接球不回頭直接觸殺，就在0.1秒之間分出勝負。

教士隊提挑戰失敗，麥爾斯被判出局，金柏若多保送1人之後終於守下該半局。拜耶茲表示他那招是有練過的，但不是每次都靈。前幾天拜耶茲想用同一招觸殺紅人隊羅倫佐(Michael Lorenzen)，最後沒有成功，當時的投手也是老金。

(中時電子報)