108新課綱將於開學後正式上路，究竟未來執行上會出現哪些問題？許多家長相當憂心，立法委員何欣純有感於家長的焦慮，特別舉辦「108新課綱及大學考招座談會」，邀教育部次長范巽綠、國教署副署長戴淑芬等人與民眾面對面說明、溝通，盼讓新課綱與大學考招制度更完善。

何欣純指出，新課綱9月將上路，將改變既有的上課、升學模式，再加上日前傳出大學申請入學時，有老師以學生身分背景決定錄取結果，引發許多家長對考招調整、新課綱帶來的改變憂慮，此外，新課綱強調的「素養」學習究竟為何、其中強調的跨領域學習也都讓家長憂心會加重學生負擔。

在座談會中，許多家長認為新課綱強調素養與家長的學習陪伴，卻忽略了家長是否有時間、有能力，以及學習歷程、多元表現的公平性，更憂心會影響弱勢學生的公平權益。

范巽綠說明，108課綱講究學生從小學、國中到高中的學習都要有適應社會能力與面對問題、解決問題的跨領域能力，這些關鍵，老師們從103年通過總綱後就已開始準備。

何欣純則要求教育部進行檢討，並彙整座談會中家長的意見，針對執行後情況進行微調，也應針對新課綱的學習教材、課程內涵、升學方法等疑問持續與家長溝通說明，保障學生權益。

(中時 )