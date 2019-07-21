美國總統川普即將競選連任，部分學者推論川普可能在選前與中方妥協，蔡英文總統當地時間20日強調，對於台灣的支持，在美國是不分黨派和領域，也幾乎是美國社會的共識。我們對於國家的安全等事務，都有自己的策略，會以台灣利益為出發點，持續與美方合作。

蔡英文「自由民主永續之旅」當地時間20日下午在美國丹佛與隨團記者茶敘，美國在台協會主席莫健也全程陪同。

媒體詢問第一次在美國進行媒體茶敘，和以往比較起來有什麼不一樣的感覺？蔡英文表示，首先還是要感謝美國在這次過境提供的協助，不論是行政或者是國會部門都給予非常多的協助，讓這次過境的行程可以順利完成。

蔡英文也表示，這次出訪在過境安排上，美國政府確實給予比較多空間跟時間，讓我們可以跟美國社會各階層有一個更好的交流，甚至於坐下來討論問題，對於雙方關係的發展，確實是一個好的事情。

雖然台美目前處於最好關係，但美國總統川普除了要競選連任，還要面對美中貿易戰，部分學者推論川普可能會在選前與中方妥協跟讓步，我們是否會做出防備？蔡英文回應，「我們不方便評論美國內部的政治」。

但她強調，對於台灣的支持，在美國是不分黨派，這些支持力量在行政部門，也在國會部門，甚至一般人民。因此，對台灣的支持確實是普遍存在，也幾乎是美國社會的共識。

另一方面，她說，我們國家的安全、經貿策略，還有很多經濟發展的事務，都要有我們自己的策略，也要有我們自己的做法跟想法，這些我們都會以台灣利益為出發點，也會持續與美方做各項合作，來維持積極正向關係。

媒體詢及國內戰鬥個裝的換新和戰鬥加給提升方面，如何去推動？蔡英文表示，我們國民都會支持有好的國軍來保護台灣，所以不論是興安專案或是個裝「這只是一部分」，更重要的是讓我們國防實力可以強化。

她說，不論是在國防自主上、國艦國造、國機國造還有各種其他研發與製造的能量強化，我們也會用軍購方式來強化戰力。國軍承擔保衛國家的責任，因此她也要照顧國軍，讓國軍生活可以穩定，同時，在捍衛國家的時候，國軍有最好的裝備跟與更好的武器系統，讓國軍能更有效地來保護國家。

(工商 )