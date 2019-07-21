南台灣19日被雨彈轟炸，高雄多處淹水，高雄市長韓國瑜昨表示，行政院態度很奇怪，「從行政院長到內政部長，全部在指責高雄」。有網友找出前高雄市長陳菊於2010年接受媒體訪問時表示，高雄治水部分，有8成是中央要負責，打臉行政院。網友說，「呵呵呵，歷史還真的是把殺豬刀」。
韓國瑜昨日下午到苓雅區慰問淹水受災戶時，提到行政院態度很奇怪，「從行政院長到內政部長，全部在指責高雄」，批評行政院態度偏差；韓當場更喊話，要中央比照去年823水災標準，加發補助淹水受災戶2萬元。行政院尚未回覆。
但有網友翻出2010年高雄淹水，當時還是高雄市長陳菊接受媒體訪問時，強調高雄治水部分，有8成是中央要負責，打臉行政院。
網友說，「呵呵呵，歷史還真的是把殺豬刀」、「那中央憑什麼不給高雄經費」還有網友說，「哈！現在高雄市長換人做，治水變成地方要負全責！中央只會冷眼竊笑，還指揮媒體大放送！搞的全台灣好像只有高雄淹水一樣！民進黨永遠的兩套標準！殊不知已經越來越多人民看透看膩了」。
(中時電子報)
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