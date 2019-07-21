質疑積水未退訊息造假 水利局：是指道路與公共區域 12:492019/07/21 中時 袁庭堯、影音編輯、 張沛歆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導，高雄市鳳山區仍有大樓或透天厝地下室積水未退，質疑市府所稱「積淹水已退」訊息造假。水利局強調，「積淹水已退」是指道路與公共區域，歷年來的認定方式皆相同，民宅大樓內部積水也都有相關局處繼續追蹤處理。 至於當地抽水機借調至苓雅區協助抽水、引發民眾質疑，民政局也回應，與里長橫向溝通的精準度會再加強，目前已協調國軍及機具進駐，協助積水嚴重區域抽水及搬運廢棄物等工作。 高雄積水被罵翻...清疏工班嘆「工人沒偷懶」 (中時 ) #區域 #質疑 #大樓 #抽水 #淹水 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風逼近 翁章梁17日視察嘉義東石最大抽水站 18:392019/07/17 生活 颱風丹娜絲來襲 桃市運用科技防災 18:462019/07/17 生活 蔡易餘颱風前視察44億嘉義沿海治水工程 18:462019/07/17 生活 輕颱丹娜斯東移 新竹市明天正常上班上課 20:162019/07/17 生活 大樓管委會雇保全 屬於營業稅範圍 21:042019/07/17 財經 架抽水機防淹水 騎士撞上重傷 11:092019/07/18 社會 高雄鳥松區神農路下水道清淤照曝光 淤積高度達1.5公尺 16:462019/07/18 政治 將軍廣山社區又淹水 市府調派抽水機組解除災情 13:342019/07/19 生活 防洪治水超前部署 黃偉哲視察抽水站工程 15:052019/07/19 生活 應急抽水站奏效 南市淹水改善 04:102019/07/20 地方新聞 生活熱門新聞 淹水天女友要他載 照片傳來讓男友傻眼 - 生活 遭酸年收2千萬還說嘴林飛帆 張善政回擊謝金河 - 生活 12生肖本周運勢 0721~0727 - 生活 任達華遭捅腹仍清醒 竟是鮪魚肚救命 - 生活 好市多一個書包7999媽嚇傻 網一看懂了：買到賺到 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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