針對媒體報導，高雄市鳳山區仍有大樓或透天厝地下室積水未退，質疑市府所稱「積淹水已退」訊息造假。水利局強調，「積淹水已退」是指道路與公共區域，歷年來的認定方式皆相同，民宅大樓內部積水也都有相關局處繼續追蹤處理。

至於當地抽水機借調至苓雅區協助抽水、引發民眾質疑，民政局也回應，與里長橫向溝通的精準度會再加強，目前已協調國軍及機具進駐，協助積水嚴重區域抽水及搬運廢棄物等工作。

高雄積水被罵翻...清疏工班嘆「工人沒偷懶」

(中時 )