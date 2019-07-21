巨人投手一哥「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)被擺上交易檯面，他日前在主場獨撐9局失1分，率隊於16局惡戰擊敗大都會，而且就在紅襪、雙城的球探面前。紅襪派出的是身份比較高的球探，由於國西隊伍戰績全被道奇輾壓，巨人可能乾脆賣出龐加納。

這一場大戰除了瘋龐，大都會先發投手「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)也是紅襪關注的目標。瘋龐握有受限制的不可交易權，他可以自己挑選不願意去的8支球隊，他的黑名單包括：勇士、紅襪、小熊、太空人、釀酒人、洋基、費城人、紅雀。

這8隊全是響噹噹的隊伍，他怎會不想去呢？這其實是龐加納和球團說好的，他故意把好球隊放進自己的黑名單，這樣球團交易的時候就可藉機抬價了。換言之，這張「黑名單」其實是「願望清單」，都是他心裡想要去的球隊。龐加納本季自責分率3.65是生涯最差的，可見他平常有多厲害，今年是他合約最後一年(1200萬美元)，買下他最多只能用到10月，適合馬上要爭冠的球隊。

洋基當然也很想要雷神和瘋龐，外傳洋基的頭號目標仍是藍鳥的史卓曼(Marcus Stroman)，他本季僅6勝10敗，但是自責分率3.06非常優秀，還首度入選明星賽。印地安人投手包爾(Trevor Bauer)也在洋基的雷達裡，不過戰績好的球隊比較不會想賣掉陣中好手。

(中時電子報)