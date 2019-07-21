在美國參議員賈德納邀請下，蔡英文總統當地時間20日 在丹佛首次有了騎馬的初體驗， 蔡英文表示，「我們在廣闊的洛磯山脈下，戴上牛仔帽，騎馬體驗最在地的美國西部風情」。
蔡英文今天在臉書貼出這段騎馬的情況，畫面中蔡英文有些怯生生，在馬背上顯得有些害怕，馬夫在前方小心牽著馬，一旁的隨扈也隨侍在側，賈德納則是帶著一家人，輕鬆的在原野奔跑。被問到騎馬的感覺，蔡英文說自己還要再多多練習。
蔡英文隨後也在臉書貼上這一段經歷， 她說這是她的「騎馬初體驗！」她感謝老朋友，美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納的邀請，促成她這次過境丹佛的參訪。
她說，今天也在他的邀請下，「我們在廣闊的洛磯山脈下，戴上牛仔帽，騎馬體驗最在地的美國西部風情！」
她也要再次感謝賈德納參議員對台灣的支持，「我們也會繼續扮演美國在印太地區最堅實的夥伴，持續深化台美關係的發展」。
(工商 )
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