蔡英文總統日前宣示立法院下會期完成「中共代理人」修法惹議，傳出黨政高層將調整草案並已擬好新版本，不過蔡英文總統駁斥此說法。欲提出《境外勢力代理人登記法》草案的綠委余宛如表示，目前沒有聽說高層在討論；綠委許智傑表示，很開心政府能快速聽到民意，修正外國代理人法的修法方向。

許智傑認為，政府應該要「規範更精確」，避免外界不必要誤會，也避免此法影響兩岸人民交流；政府修法重點在揭露而非處罰，希望有外國資金的企業可以主動申報，讓人民有完整資訊的知的權利。

立法院臨時會完成國安五法修法後，蔡英文總統隨即在臉書宣示，下會期要繼續完成中共代理人修法，草案規定台灣人民、法人、團體或其他機構不得與大陸黨政軍，從事危害國家安全的政治宣傳、發表聲明。民進黨團則提出兩岸人民關係條例修正草案，引發國民黨質疑「刑法第一百條復辟」、「綠色麥卡錫主義」。

民進黨立委余宛如表示，有別於黨團加強事後罰則，她與黨籍立委王定宇、林靜儀偕同基進黨、民間專家正在研擬《境外勢力代理人登記法》，期盼能達成資訊揭露，事前預防工作，給予民眾知的權利，與黨團版本有所互補。

余宛如闡述，此版本參考澳洲修法，境外敵對勢力可藉由第三國的方式進行滲透，但兩岸人民關係條例只涉及對岸，若中國網軍繞到其他國家攻擊台灣的話，可能無法可管，因此研擬修法鎖定對台灣有惡意、實質攻擊恐引發國安危機的外國勢力，假使有收受國外敵對政治勢力的資金，在境內活動前應先登記。

余宛如說，此法只會去處理沒有登記，但被揭露有收受人家的資金，直接挑戰政策或危害政府或政策的事情，關於台商正常經貿交流並不在規範之內，因此不必過度擔心，如同高雄市長韓國瑜去簽經貿MOU都是可以的。

民進黨立委林靜儀指出，外國代理人是新訂的法律，參考美國與澳洲的法案，由於台灣狀況特殊，與美、澳情境不同，勢必要從原來法條做出較大的修正，在草擬過程要花比較多的時間來調整細節。

至於草案進度，余宛如說，現在已經和相關部會討論執行方式，思索該如何寫進法條比較適合，8月初將召開公聽會，屆時法案內容有望出爐，待下會期開議後再送進院會。

(中時 )