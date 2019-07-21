大陸《人民日報》21日在頭版發表評論員文章稱，近期香港社會對有關條例修訂的問題出現紛爭，一些極端激進分子以反對修例為幌子，採取暴力式衝擊立法會大樓，有組織地攻擊警察。文章強調，香港是一個有法必依、違法必究的社會。期待香港團結共同反對暴力，支持特區政府落實「一國兩制」。

文章以「共同反暴力 珍惜法治秩序」為題，文章表明，法治是香港社會的核心價值。香港是一個多元、開放、包容的社會，允許持不同意見者在互相尊重的基礎上理性討論，以和平的方式表達訴求。同時，香港也是一個有法必依、違法必究的社會。不管什？人、以什？樣的理由違法，都要受到法律的追究。

對於香港日前的局勢，文章表示，安定祥和是香港人民的最大福祉，如果任暴力持續下去，必將對香港繁榮穩定造成更大衝擊，影響港人正常生活和家庭生計。因此，中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，堅決支持香港警方和司法機構嚴正執法，對違法行為追究到底，依法維護香港社會法治環境。

文章直指，如果香港社會不能對暴力堅定說「不」，仍然深陷在社會紛爭不斷的泥沼，問題和風險只會愈積愈多，香港引以為傲的法治、良好的治安、自由的經濟體系都將受到極大損害。這也是連日來香港各界紛紛譴責暴力行為的原因所在，支持警方將違法者繩之以法，絕不允許香港激進分子將暴力合理化，維持香港公共秩序。

文末強調，家和才能萬事興，期待香港各界團結一致，共同反對暴力，支持行政長官和特區政府落實「一國兩制」。相信在中央政府和全體香港市民的支持下，香港必定繼續保持繁榮穩定，「一國兩制」的偉大實踐必定不斷取得新的碩果。

(中時 )