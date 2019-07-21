轎車撞左轉公車 駕駛頭部重創亡 13:262019/07/21 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 公車遭追撞，車身傷痕累累。（譚宇哲翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 40歲呂姓男子今天上午6時許開車行經新北市蘆洲區三民路與長榮路時，不慎追撞一輛公車，由於撞擊力道猛烈，呂男頭部右大腿重傷，一度受困車內，被救出時已意識昏迷，經送醫急救仍宣告不治。 據了解，事發當下呂男開車剛下成蘆橋，行經三民路與長榮路口時，一輛公車正從對向的三民路左轉長榮路，直行的呂男直接撞上公車，轎車車頭當場嚴重凹陷，呂男也受困駕駛座，失去意識。 警方表示，經查公車司機沒有酒駕情形，呂男的酒測值則待抽血鑑定，相關肇事責任仍待進一步釐清。 (中時 ) #公車 #三民路 #意識 #長榮路 #轎車 也許您會感興趣 推薦閱讀 三井outlet到高美溼地 議員爭設公車 04:102019/07/17 地方新聞 張國榮瞞過所有人？ 低調當公車司機16年 10:252019/07/17 星奇 總統蔡英文訪聖文森 啟動智慧公車計畫 14:122019/07/17 政治 公車脫班 等20分變1小時 04:102019/07/19 地方新聞 電動公車停擺 新北目標卡關 04:102019/07/20 地方新聞 社會熱門新聞 頭七冰櫃爬出寄居蟹 母問牠一句話眾人驚呆 - 社會 以為他中風不行 結果老公在外面... - 社會 爸媽在忙沒鎖門 女兒開門一看尷尬了 - 社會 轎車撞左轉公車 駕駛頭部重創亡 - 社會 - 中時 中山高埔鹽段6車連環撞 一家三口送醫 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。