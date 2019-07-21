40歲呂姓男子今天上午6時許開車行經新北市蘆洲區三民路與長榮路時，不慎追撞一輛公車，由於撞擊力道猛烈，呂男頭部右大腿重傷，一度受困車內，被救出時已意識昏迷，經送醫急救仍宣告不治。

據了解，事發當下呂男開車剛下成蘆橋，行經三民路與長榮路口時，一輛公車正從對向的三民路左轉長榮路，直行的呂男直接撞上公車，轎車車頭當場嚴重凹陷，呂男也受困駕駛座，失去意識。

警方表示，經查公車司機沒有酒駕情形，呂男的酒測值則待抽血鑑定，相關肇事責任仍待進一步釐清。

(中時 )