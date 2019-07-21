新竹市近年建設風起，涵蓋水岸、交通、校園、城市綠化，設計規畫等細部工法及成果，受到各界積極肯定，日前更在2019年國家卓越建設獎中，獲頒15項大獎，不僅是全台第3名，更是非六都第一，創下竹市歷年得獎紀錄。

新竹市長林智堅感謝評審團對竹市建設的肯定，指竹市正邁向建設的「黃金時代」，從微笑水岸、步行城市、新校園運動、進擊的公園等陸續到位，東大路地下道、東門圓環人行道、新竹左岸、港南運河、香山溼地、賞蟹步道等皆獲獎，是給用心建設的市府團隊最好的禮物。

「打造以人為本的建設！」林智堅指出，建設共同點在於規畫設計時，講求以市民為主的人本觀念，將城市美學融合自然。獲獎工程中，有多件為中央補助案，代表市府積極向中央爭取建設預算，強化建設品質。

行政處表示，「最佳規畫設計類」金質獎方面，竹市以「新竹水道取水口公園景觀改善工程」一舉拿下大獎，該取水口見證竹市的水資源史，讓歷史和建築特色得到保存，結合科普教育及當代互動藝術，建設親水設施、溜滑梯等，讓民眾自然走入，內容引人入勝。

市府大力推動的城市綠美化計畫「進擊的公園」則獲「最佳規畫設計類特別獎」，針對綠光、民族、長和、大庄、香山等公園，以生活綠帶、社區機能為核心概念進行改造，移除老舊遊憩設施和水泥矮牆，重新設計特色遊具，並保留公園綠地景致，獲得評審團一致肯定。

(中時 )