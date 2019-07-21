韓宜邦（Junior）前年迷上玩攝影，這兩年陸續入手360環景攝影機、穩定器、專用電腦與網路攝影機等器材，他三不五時就輪流把器材帶到民視8點檔《大時代》拍攝現場，和同劇演員吳皓昇一同鑽研，還會當起「攝郎」，捉弄同門邱琦雯，對著她猛攝影，讓邱琦雯無奈苦笑、白眼不斷。

邱琦雯嬌嗔控訴：「韓宜邦真的很誇張，我在化妝室的座位剛好在他和吳皓昇中間，他常聯手吳皓昇對著我拍，連我在補妝時也要拍，真的很煩耶！」韓宜邦笑著解釋：「因為邱琦雯對3C產品完全不擅長，我是用心良苦，希望能藉此增加她對3C的興趣。」邱琦雯吐槽，韓宜邦常和吳皓昇討論攝影話題，但卻總是越過自己隔空討論，「我簡直像空氣一樣，但我也沒辦法，只能好聲問他們倆可以聊點別的話題，讓我也能參與」。話才說完，韓宜邦又拿起攝影機對她猛拍，讓邱琦雯哀號「很煩耶」。

韓宜邦表示，大家感情好才會這樣玩，並進一步解釋他前年開始入坑玩攝影，一開始只是試著學剪接，「想透過剪接來更了解如何用影像傳遞情感，想說對於未來無論演戲還是其他興趣都有幫助」。後來拍戲遇到吳皓昇，得知他是好手，就開始請益，進而學會影像匯集直播串流軟體，慢慢越來越有興趣，對畫質也越來越在意，所以購買更多網路攝影鏡頭，麥克風以及各種傳輸線。

韓宜邦笑說：「我和皓昇哥常常上網看器材，然後傳給對方，彼此推坑，他曾經想堆坑我慫恿我去買台相機，結果自己忍不住先摔下坑去買了台好幾萬的攝影機，玩攝影一入坑，就回不了頭。」他聊起攝影，話匣子全開，還透露最近想入手GoPro hero 7 black，想在殺青後出國四處旅遊做記錄。

(中時 )