台灣步入盛夏，颱風遠離，高壓帶逐漸壟罩，全台各地早已飆破攝氏30度高溫，北美洲這個周末同樣熱到爆，致命熱浪侵襲，主要大城高溫飆上38度，體感溫度甚至超過40度，有警察熱到受不了，竟在臉書發文，拜託居民過了周末、周一天氣較涼時再犯罪，幽默呼籲民眾注意身體狀況。

周末致命熱浪席捲美國東岸，多個大城體感溫度飆攝氏40度。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國中部到東岸一帶這個周末遭遇致命熱浪襲擊，2億人生活受影響。美國麻州布藍垂鎮（Braintree）的警察也熱到受不了，19日在布藍垂警察局官方臉書發布貼文，拜託居民千萬別在周末犯罪，如果要犯罪，一切等周一天氣較涼時再說。

貼文寫道：「礙於天氣極熱，我們懇請任何想要犯案的人，等到周一再犯罪，這裡真的熱到爆。」貼文呼籲那些潛在犯罪者周末就先待在家裡，打開空調追劇，玩App、或是在地下室練空手道，「周一比較不熱的時候我們會再和各位相見。」

報導指出，這則貼文周五貼出後，共獲得超過10萬人轉發，網友紛紛大讚警察好幽默，能夠用幽默感應付任何情況。不過該則貼文目前因不明原因已遭移除，甚至連警察局官方粉絲專頁也已經搜尋不到。

周末約2億美國人都要被致命熱浪烤乾了，美中到東部地區高溫從攝氏35度起跳，部分地區體感溫度甚至飆到46度，紐約、費城、華盛頓等主要大城高溫平均達38度，受影響地區居民已經收到熱浪警示，不過至今仍有6人不幸因酷熱喪命。

美國國家氣象局（National Weather Service）警告民眾，高溫與潮濕將很快導致人體中暑，敦促民眾盡量避免水分流失、留意身體出現不適以及年長者，並且盡可能留在家中，若必須外出，也應盡量待在陰涼處避暑。

(中時電子報)