前國民黨中央投資公司董事長張哲琛，因涉「三中案」遭限制出境逾2年，日前以兒孫長居美國，想赴美1個月探望兒孫共享天倫，聲請暫時解除境管，但台北地院認為張遭境管期間，兒孫曾來台探親，張無出境急迫性及必要性，駁回聲請。

張哲琛與前總統馬英九被認定涉及「三中案」及舊中央黨部大樓背信案，賤賣黨產致國民黨損失72億，北檢去年7月起訴，全案刻由北院審理中。

張具狀指稱他自2017年8月4日起遭限制出境、出海處分，迄今已逾2年。因子女及孫子均住美國，久未相見，思念甚深，請求8月1日至31日暫時解除限制出境、出海處分，方便他赴美探望兒孫共享天倫，願提保證金或保證書作擔保。

北院認為，張因違反證交法等罪遭起訴，受命法官去年8月3日訊問後，審酌卷證資料，認張犯嫌重大，去年8月6日對他境管。張因曾在美求學，且子女3 人均在美生活工作，長子持美國籍，顯示張在美有親屬網絡，具備在海外長期居住之經濟能力，為確保審判及執行程序進行，維持對張境管，為適當、必要性作法。

北院指出，張被限制出境期間，兒孫曾返國，且現今網際網路及通訊設備發達，他亦可藉電話、視訊設備與家人聯繫感情，沒有出境急迫性與必要性，依法駁回。

(中時 )